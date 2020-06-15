Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürünün denetlendiğini,... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürünün denetlendiğini, bu denetimler sonucu uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ürünün ülkeye girişine izin verilmediğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürünün denetlendiğini, bu denetimler sonucu uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ürünün ülkeye girişine izin verilmediğini söyledi. - ANKARA Kaynak: İHA