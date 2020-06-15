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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bu yılın ilk çeyreğinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bu yılın ilk çeyreğinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri çerçevesinde 35 bin 370 parti ürün denetlenirken, bunların 2 bin 798'i uygunsuz, 525'i güvensiz bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
15.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:15

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bu yılın ilk çeyreğinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri çerçevesinde 35 bin 370 parti ürün denetlenirken, bunların 2 bin 798'i uygunsuz, 525'i güvensiz bulundu. Bu ürünlere yönelik toplam 43,6 milyon lira ceza uygulandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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