Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bu yılın ilk çeyreğinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bu yılın ilk çeyreğinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri çerçevesinde 35 bin 370 parti ürün denetlenirken, bunların 2 bin 798'i uygunsuz, 525'i güvensiz bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bu yılın ilk çeyreğinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri çerçevesinde 35 bin 370 parti ürün denetlenirken, bunların 2 bin 798'i uygunsuz, 525'i güvensiz bulundu. Bu ürünlere yönelik toplam 43,6 milyon lira ceza uygulandı." - ANKARA Kaynak: İHA