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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Özellikle esnafımızı, KOBİ'lerimizi, girişimcilerimizi e-ticarete yönlendirmek için cesaretlendiriyoruz ve destekliyoruz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)
02.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:41

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Özellikle esnafımızı, KOBİ'lerimizi, girişimcilerimizi e-ticarete yönlendirmek için cesaretlendiriyoruz ve destekliyoruz." dedi.

Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Göreve başladıklarından itibaren iş dünyasıyla istişare içinde ve temas halinde olduklarını hatırlatan Pekcan, dijitalleşmede de çok önemli adımlar attıklarını, gümrüklerde dijitalleşmeye gittiklerini, yerinde gümrükleme ve varış öncesi gümrükleme gibi uygulamalarla zaman kaybını ve maliyetleri azalttıklarını söyledi.

Bakan Pekcan, 1 Ocak itibarıyla 6 yeni dijital projeyi bakanlık olarak hayata geçirdiklerini anımsatarak, "Bunlardan biri ihracatta devlet destekleriydi. İhracatta devlet destekleri sürecinin tamamını bilgisayarınızdan yapıp, desteğinizi de online olarak alabiliyorsunuz. Bunun dışında blockchain uygulamaları üzerinde çalışıyoruz. Blockchain platformunun tek kamu üyesi biziz. Singapur ve Güney Kore ile dış ticaret dokümanlarının paylaşımı konusunda ortak çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Müşavir ağı sistemine de değinen Pekcan, bu sistem sayesinde bir iş insanının dünyanın herhangi bir yerinden müşavire attığı e-postayı anında gördüklerini, müşavirlerin çalıştığı ülkeyle ilgili raporlar verdiğini kaydetti. Pekcan, müşavirlerin iş dünyasıyla paralel çalıştıklarını vurgulayarak, "O ülkede vergi oranları nedir, ürünlerdeki rekabet nedir, pazar koşulları nedir, sürekli danışabiliyorlar. Pandemi sürecinde de müşavirle sohbet programlarını başlattık." dedi.

Sanal ticaret akademisi hakkında bilgi veren Pekcan, bu akademide iç ve dış ticaret, gümrüklerle ilgili eğitimler verildiğini söyledi. Akademinin her eğitim seviyesinden kişinin yararlanabileceği bir eğitim portalı olduğunu ifade eden Pekcan, bu eğitimler sonucunda sertifika verdiklerini anlattı.

Pekcan, Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığının da kurulduğunu belirterek, bu kapsamda her ay 4 ile gidildiğini söyledi. Salgın sonrası bu platformu sanal ortama taşıdıklarını ve herkese açıklarını ifade eden Pekcan, bu çevrim içi eğitimlerin 1000 kişiye ulaştığını bildirdi.

Bakan Pekcan, dış ticaret eğitim seminerlerini de çevrim içi platforma taşıdıklarını belirterek, burada 500 iş insanıyla bir araya geldiklerini kaydetti.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemini (ETBİS) devreye aldıklarına işaret eden Pekcan, "Bu sistem içinde bilgi platformu da var. Bu platforma e-ticaret eğitimleri veriyoruz. Özellikle esnafımızı, KOBİ'lerimizi, girişimcilerimizi e-ticarete yönlendirmek için cesaretlendiriyoruz ve destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, e-ticaret sitelerine üyeliği desteklediklerinin altını çizerek, süreci etki analizleriyle takip ettiklerini söyledi.

Sanal fuar ve ticaret heyetleri tam gaz devam

Ticaret Bakanı Pekcan, sanal ticaret heyeti ve sanal fuarlar hakkında da bilgi verdi. Bu kapsamda sanal ticaret heyetlerinin, Özbekistan, Kenya, Uruguay, Paraguay, Şili, Ekvador, Arjantin, Meksika, Peru, Körfez ülkeleri ile Çin ve Hindistan'la yapıldığını hatırlatan Pekcan, bunların devam edeceğini, iş dünyasının çatı kuruluşlarının düzenlediği sanal ticaret heyetlerine yüzde 50'ye kadar finansman desteği verdiklerini vurguladı.

Sanal ticaret fuarlarını başlattıklarına dikkati çeken Pekcan, ilk fuarın ayakkabı sanayisi, ikinci fuarın tarım ve hayvancılık makinaları üzerine yapıldığını belirtti. Pekcan, yerli ve milli yazılım katkısıyla 3 boyutlu yapılan tarım ve hayvancılık makinaları fuarının sektöründe dünyada ilk olduğunu da aktardı.

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

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