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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi yönünde talep olduğunu belirterek, "İş dünyası tarafından hem Avrupa hem Türkiye tarafında bunun mutlaka güncellenmesi ihtiyacı dile getiriliyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)
02.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:10

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi yönünde talep olduğunu belirterek, "İş dünyası tarafından hem Avrupa hem Türkiye tarafında bunun mutlaka güncellenmesi ihtiyacı dile getiriliyor." dedi.

Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Haziran ayında ihracatta yaşanan toparlanmaya değinen Pekcan, "Yılın ilk 6 ayı itibarıyla mart, nisan ve mayıstaki hızlı düşüş nedeniyle ihracatta yüzde 15, ithalatta da yüzde 3 gerideyiz. Bundan sonra bu trendi artış olarak devam ettireceğiz. Kurban Bayramı dolayısıyla temmuz sonunda biraz etkilenebiliriz ama ondan sonra toparlanma sürecine devam edeceğiz." diye konuştu.

Pekcan, 2020'yi kayıpsız kapatmayı hedeflediklerini dile getirerek, iş dünyasıyla el ele verdiklerinde yapılamayacak bir şeyin olmadığını söyledi.

Uzak Doğu toparlanma sürecindeyken batı ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ağırlaştığı bir döneme girildiğine dikkati çeken Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak-şubat aylarında küresel tedarik zincirlerinde sıkıntı yaşanmıştı ama onlar tam tedaviye başladıkları süreçte bu tarafta talep daralması oldu. Orada arz güvenliği sağlandı ama bu tarafta talep daralması oldu ama bu süreçten bizim sanayicimiz etkilenmedi. Bu süreçte tedarikçilerimiz, dağınık coğrafyalarda olduğu için etkilenmedik."

"Tam bir koordinasyon içinde çalıştık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin bugün Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatan Pekcan, "Avrupa Birliği (AB) kümelenmesi içinde finansal destekleri de dikkate aldığımızda nakit para yardımı yerine 'turist gitsin orada harcasın' mantığı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, bu süreçte kabine üyeleri olarak tam bir koordinasyon içinde çalıştıklarını da kaydetti.

"Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi talebi var"

Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusuna da değinen Pekcan, şöyle devam etti:

"Genel teamül olarak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi yönünde talep var. İş dünyası tarafından hem Avrupa hem Türkiye tarafında bunun mutlaka güncellenmesi ihtiyacı dile getiriliyor. Bu süreçte e-ticaret, hizmet sektörü, dijital ekonomi, tarım ürünleri gibi çok gündemde olan konular oldu. Yapılan analizlerle iş dünyası tarafından hem Avrupa hem Türkiye tarafında bunun mutlama güncellenmesi ihtiyac dile getiriliyor. Siyaseti bir tarafa ticareti ve ekonomiyi başka tarafa ayırarak yolumuza devam etmeliyiz. Kendi içindeki süreçler neyse işlemeli."

"Türkiye'nin yardım gönderdiği ülke sayısı 125'in üzerinde"

Pekcan, Türkiye'nin Kovid-19 salgını sürecinde başka ülkelere yaptığı yardımlar hakkında da konuşarak, yardım gönderilen ülke sayısının 125'in üzerinde olduğunu söyledi.

Bu konuda müteahhitler ile Afrika'yla ilgisi bulunan iş konseyi başkanlarını cesaretlendirdiklerini anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Buralara gidin, spotansiyel gördüğünüz ülkelerde ihtiyacı karşılayın. Her şeyi Türkiye devletinden beklemeyin, siz de yardım götürün diye Dışişleri Bakanımız, bakanlığımız ve iş dünyasıyla böyle bir çalışmayı devam ettiriyoruz. Çok ciddi yardımlarda bulundular ve çok olumlu geri dönüşler alınıyor. Bu da ticarete döner inşallah. İş insanlarımız dar günlerinde yanlarında oldular."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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