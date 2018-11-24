Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Konferansı'na katıldı

Bakan Pekcan'dan Asya-Pasifik ülkeleri üyelerine davet

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Konferansına katıldı. Bakan Pekcan, "Türkiye, Asya-Pasifik bölgesinden 47.3 milyar dolar ticaret açığı vermektedir. Bu toplam ticaret açığımızın yüzde 61.6'sına tekabül etmektedir. Asya-Pasifikle böyle bir ticaret yapısı sürdürülebilir değildir" dedi.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Konferansına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, CACCI Başkanı Jemal Inaishvili'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Konferansta konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Küresel ekonomide giderek ağırlığı artan Asya'dan bahsediyoruz. Asya-Pasifik ülkelerinin küresel ekonomi içerisindeki payı 2001 yılında yüzde 23.1'ken 2017 yılında yüzde 29.7'ye yükselmiştir. Küresel ihracattan aldıkları pay yüzde 25.8'den yüzde 33.7'ye yükselmiştir. Asya pasifik bölgesinin küresel üretim ve ticaret açısından yeni bir ağırlık merkezi haline geldiğini açıkça göstermektedir. Rekabetçi, sanayileşmiş, kentleşmiş bir Asya yakın gelecekte mutlaka tüketim ekonomisi haline gelmek zorundadır. Önümüzdeki yıllarda Asya-Pasifik bölgesi Türkiye ekonomisi ve ihracatçısı için stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye olarak bu küresel mega trende göre politikalar gerçekleştiriyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak Çin ve Hindistan'ı özel hedef ülkeler olarak belirledik. Bu ülkelere göre yeni stratejiler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Asya-Pasifik ülkeleriyle gerçekleştirilen ticaret sonucunda oluşan ticaret açığına dikkat çeken Bakan Pekcan, "2017 yılında, Asya-Pasifik bölgesinde 9.1 Milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu bölgeden 56.4 milyar dolar ithalat yapmış bulunmaktayız. Asya-Pasifik bölgesinden Türkiye'ye 47.3 milyar dolar ticaret açığı vermektedir. Bu toplam ticaret açığımızın yüzde 61.6'sına tekabül etmektedir. Asya-Pasifikle böyle bir ticaret yapısı sürdürülebilir değildir. Mutlaka bunun dengelenmesi gerekmektedir. Bölgeyle ticari ilişkilerimizi daha fazla geliştirecek, ülkemizin bölgeye ihracatını artırmak için ikili, ticari ilişkilerimizi dengelemek istiyoruz. Türkiye aleyhine olan bu ticari kompozisyonun dengeli bir yapıya kavuşturulması açısından siz değerli iş insanlarının çabalarını önemsiyoruz. Asya-Pasifik ülkeleri üyelerini Türkiye'de yatırımcı olmaya davet ediyoruz. Özellikle dönüşüm çağında teknolojiye yönelik katma değeri yüksek yatırımlarda hepinizin katılımlarını bekliyoruz" ifadelerini kullanarak yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.