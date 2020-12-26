Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır."
26.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:14
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım