Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır."
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır."

26.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:14
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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