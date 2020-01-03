03.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:27

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olmuştur. İthalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olmuştur. Dış ticaret açığımızda yüzde 44,9 oranında düşüş gerçekleşmiştir. 2018'de 54 milyar 323 milyar dolar olan dış ticaret açığımız, 2019 yılı sonunda 29 milyar 926 milyon dolara gerilemiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA