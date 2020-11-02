Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "17 milyarın üzerinde bir rakam bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı. İnşallah bu rakamları...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "17 milyarın üzerinde bir rakam bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı. İnşallah bu rakamları arttırarak sürdürürüz. Böylesine kritik bir süreçte bu başarıyı getiren ihracatçılarımızı alkışlıyorum.