Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "17 milyarın üzerinde bir rakam bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı. İnşallah bu rakamları...
02.11.2020 12:06 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:10
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "17 milyarın üzerinde bir rakam bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı. İnşallah bu rakamları arttırarak sürdürürüz. Böylesine kritik bir süreçte bu başarıyı getiren ihracatçılarımızı alkışlıyorum.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "17 milyarın üzerinde bir rakam bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı. İnşallah bu rakamları arttırarak sürdürürüz. Böylesine kritik bir süreçte bu başarıyı getiren ihracatçılarımızı alkışlıyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı