Ticaret Bakanı Pekcan: "Yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünü geri gönderdik"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması 2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe KomisyonundaTBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik.
08.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:15
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması 2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." dedi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Ticaret Bakanı Pekcan: "Yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünü geri gönderdik"