Ticaret Bakanı Pekcan: "Yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünü geri gönderdik"

Ticaret Bakanı Pekcan: "Yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünü geri gönderdik"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması 2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe KomisyonundaTBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik.

08.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:15
Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı 'ın konuşması 2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Ticaret Bakanı Pekcan: "Yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünü geri gönderdik"
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