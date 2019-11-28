Ticaret Bakanı Pekcan, Valiliği ziyaret etti
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.
Pekcan, Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Konya'da Valiliği ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Daha sonra Mevlana Müzesi'ne giden Pekcan, burada Hazreti Mevlana'nın sandukasının başında dua etti, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Pekcan, ardından Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde (SOBE) incelemelerde bulunarak, buradaki çocuklarla ilgilendi.
Haber Videosu: Ticaret Bakanı Pekcan, Valiliği ziyaret etti