Ticaret Bakanı Pekcan: "Üretim, ihracat ve markalaşma yoluyla ülkemizin büyüme ve kalkınmasına... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Üretim, ihracat ve markalaşma yoluyla ülkemizin büyüme ve kalkınmasına olumlu katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Üretim, ihracat ve markalaşma yoluyla ülkemizin büyüme ve kalkınmasına olumlu katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından TamBağımsızEkonomi hashtag ile paylaşım yaptı. Bakan Pekcan, "Üretim, İhracat ve Markalaşma yoluyla ülkemizin büyüme ve kalkınmasına olumlu katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu amaçla etkin şekilde ticari diplomasiyi kullanıyor; dijitalleşme ve yeni pazarlara açılım için çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA Kaynak: İHA