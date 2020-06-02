Ticaret Bakanı Pekcan: "Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle...
Ticaret Bakanı Pekcan: "Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte; sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın Haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz.
02.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:00
Ticaret Bakanı Pekcan: "Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte; sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın Haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA