Ticaret Bakanı Pekcan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
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Ticaret Bakanı Pekcan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Petras¸ko bir telefon go¨ru¨s¸mesi gerc¸ekles¸tirdi.Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Petraşko ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
02.09.2020 15:19 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:19

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Petras¸ko bir telefon go¨ru¨s¸mesi gerc¸ekles¸tirdi.

Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Petraşko ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görüşmede, devam eden Serbest Ticaret Anlas¸ması (STA) mu¨zakereleri bas¸ta olmak u¨zere ikili ticaret hacmini artırmak ic¸in atılabilecek adımları ele aldıklarını belirten Pekcan, "I·ki u¨lke arasında imzalanması planlanan ve ekonomik-ticari ilis¸kilerin derinles¸tirilmesini amac¸layan STA'yı, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulas¸ılmasında o¨nemi bir enstru¨man olarak go¨ru¨yoruz." ifadesini kullandı.

Petraşko da görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Ukrayna'nın sıkı ekonomik ilişkileri ve aktif ikili diyaloğu bulunduğunu vurgulayarak, "Bugün hedefimiz görüşmeleri tekrar başlatmak ve STA'yı sonuçlandırmak amacıyla iki taraf için de yararlı bir çözüm bulmak. STA'nın imzalanması ülkeler arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması hedefine ivme kazandıracak." değerlendirmelerinde bulundu.

Petraşko ayrıca, yakın gelecekte Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka'nın kapsamlı istişareler için Ankara'yı ziyaret etmesi konusunda Bakan Pekcan ile uzlaştıklarını da bildirdi.

Kaynak: AA

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