Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye 15 Temmuz'dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam...
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Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye 15 Temmuz'dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye, 15 Temmuz'dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam ve emin adımlarla devam etmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan:
15.07.2020 13:28 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:35

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye, 15 Temmuz'dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam ve emin adımlarla devam etmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz 2016'nın Türkiye'nin birliğine, demokrasisine kasteden hainlere karşı Türk milletinin millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğini dünyaya gösterdiği gün olduğunu ifade eden Bakan Pekcan, "O gece, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden tek bir vücut olan ve vatanı uğruna canını hiçe sayan kahraman milletimiz, demokrasinin asıl sahibinin halk olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuş, milletin egemenliğini teminat altına almıştır" dedi.

"Türkiye, 15 Temmuz'dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam ve emin adımlarla devam etmiştir"

Türkiye'nin demokrasisine darbe indirmek, aydınlık geleceği yok etmek isteyen vatan hainlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran kahraman Türk milletinin gösterdiği fedakar direnişle başarısızlığa uğratıldığını aktaran Bakan Pekcan, "O gece, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek, ekonomimizi çökertmek amacında olanlara cevabı, birlik ve beraberlik içinde tek yürek olan ve destansı bir mücadele gösteren aziz milletimiz vermiştir. Birlik ve beraberlik içinde her türlü tehdit ve saldırının üstesinden daima gelen Türkiye, 15 Temmuz'dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam ve emin adımlarla devam etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kendilerine düşenin o gece Türkiye'nin bağımsızlığını ve milli iradeyi korumak için canlarını feda eden ve bir destan yazan kahraman Türk milletinin mirasına daima sahip çıkmak, o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak olduğunu belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Bizler de bu yolda ülkemizin ekonomisinin daha fazla güçlenmesi, esnaf ve sanatkarımızın, sanayicimizin, iş insanımızın, girişimcilerimizin önünü açmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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