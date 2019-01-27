Ticaret Bakanı Pekcan: "Türk Kadın Girişimcisini Marka Yapmak İçin Hep Beraber Var Gücümüzle...

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İnovasyonda Kadın Projesi ödülleri gerçekleştirilen gala gecesiyle sahiplerini buldu. Ödül törenine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk kadın girişimcisini marka yapmak için hep beraber var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İnovasyonda Kadın Projesi ödülleri, 20-27 Ocak tarihlerinde gerçekleşen 'İnovasyonda Kadın 4'üncü Girişimcilik Kampı' ile sahiplerini buldu. Kadınların girişimcilik yeteneklerinin arttırılması ve bunları nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla yapılan proje bu yıl 275 başvuru aldı.

'Projeniz İşiniz Olsun' sloganıyla, TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) hakemlerinin, AR-GE, bilim, teknoloji ve inovasyon odaklı fikirleri değerlendirmeleri sonucunda belirlenen 30 projenin sahibi kadınlar bir hafta boyunca süren kampta eğitim aldı. Kamp sonunda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Marmara Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur, KADEM Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yönetim kurulu ve davetlilerin katıldığı gala gecesi yapıldı.

Gecede kamp boyunca seçilen en iyi 5 projenin her birine 25 bin TL ek ilave destek ödülü verildi. Ayrıca 5 projenin sahibine TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezi'nde ilk bir yıl ücretsiz yer tahsis edildi. Projeye katılan diğer katılımcılara ise gala gecesinde sertifikaları takdim edildi. Program toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hedeflerinin büyük teknoloji dönüşümlerini yakalamak ve kadınları ön plana çıkarmak olduğunu dile getirerek, "Önümüzdeki 10 yılda kadının iş gücüne katılmasının, gelişmiş Kuzey Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yüzde 60'lar seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Türkiye ekonomisine de kadınlarımızın desteği arttıkça Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmesi çok daha kolay olacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak tüm politikalarımızı ve faaliyetlerimizi 21'inci yüzyılın büyük teknoloji dönüşümlerini yakalamak ve kadınlarımızı ön plana çıkarmak üzere tasarlıyoruz. Türkiye'deki toplam yönetici adedi 6 milyon 101 bin. Bunun yüzde 15.6'sı kadındır. Demek ki hala alacağımız çok yol var" diye konuştu.

"Türk kadın girişimcisini marka yapmak için hep beraber var gücümüzle çalışacağız "

Bakanlık olarak kadınların yurtdışında da Türkiye'yi temsil etmelerini sağlayacaklarını söyleyen Bakan Pekcan, "Kadınların karar verici sürecinde yer aldığı ve yönetici olduğu oran ne kadar artarsa Türkiye olarak verimliliğimizin ve gelir düzeyimiz de o oranda artacaktır. Kadın girişimcilerimizin yurt içinde faaliyet göstermesini değil aynı zamanda yurt dışında da ülkemizi temsil etmesine olanaklar sağlayacağız. Bakanlık olarak şu anda 4 tür ticaret merkezimiz. 35 yeni ülkede lokal, hedef odaklı ve talep odaklı ticaret merkezleri kuracağız. Türk kadın girişimcisini marka yapmak için hep beraber var gücümüzle çalışacağız"dedi.

"Girişimci kadınlarımız yerli üretime ve istihdama katkı sağlıyor"

Bilim ve teknoloji alanının kadınları iş dünyasında ileriye sıçratacağını ifade eden Kadem Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Sürdürebilir bir ekonomik büyüme hedefiyle kadınlarımızı girişimciliğe özendirmek ve girişimciliğin yenilikçi yönünü öne çıkarmak istiyoruz. Bilim ve teknoloji alanı, kadınların zaten çok geriden başladığı ve dezavantajlı oldukları üretim ve iş dünyasında hızla ileriye sıçratacaklar alanlar. Bu bilinçle KADEM olarak 'inovasyonda kadın' dedik. Yıllar içinde kazandığı deneyimlerle artık bir marka olan TÜBİTAK'ı ve girişimci kadınlarımızı bir araya getirerek kadınların özgün projeler oluşturmasını istedik. Bu sene 4'üncüsü düzenlediğimiz İnovasyonda Kadın Projemiz artık geleneksel hale geldi. Bugüne kadar gerçekleşen 3 proje kampımızın finalistlerinden 5'i kendi şirketini kurdu. Diğerleri de proje çalışmalarına devam ediyor. Bilişim, enerji, ilaç, kozmetik ve gıda sektörlerinde kendine yer bulan girişimci kadınlarımız yerli üretime ve istihdama katkı sağlıyor, çevreye duyarlı projeleri ile geleceğe yönelik umutlarımız artırıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA