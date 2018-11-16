Ticaret Bakanı Pekcan: "Türk Eximbank'ın Kapıları Kıbrıs İhracatçılarımıza Açık"

Ticaret Bakanı Pekcan: "Türk Eximbank'ın kapıları Kıbrıs ihracatçılarımıza açık"

"KKTC ile e-Devlet altyapısını tamamlayarak Türkiye'nin e-Devlet sistemi ile uyumlu hale getirilmesi çalışmaları devam etmektedir"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank'ın kapıları Kıbrıs ihracatçılarımıza da açıktır. Ülkelerimiz arasındaki ticaret akışını hızlandırma, Kıbrıs'ın ticaretini artırma, sanayisini güçlendirme çabalarımızın bir sonucu olacaktır diye bekliyorum. Ayrıca KKTC ile e-Devlet altyapısını tamamlayarak Türkiye'nin e-Devlet sistemi ile uyumlu hale getirilmesi çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami'nin katılımlarıyla Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu tanıtım toplantısı düzenlendi. TOBB'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Pekcan, KKTC'nin kuruluşunun 35'inci yıl dönümünü tebrik etti. Kıbrıs'ın Türkiye için herhangi bir ülke olmadığını vurgulayan Pekcan, iki ülke arasındaki dayanışmanın devam edeceğini kaydetti. Yatırımların yanı sıra iki ülke arasında kardeşlik ve kültür bağı bulunduğunu dile getiren Pekcan, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimize daha da güç katmak için hep birlikte çalışıyor olacağız. Kıbrıs Türklerinin refahının arttırılmasında ticaret ve yatırım ortaklıklarının öneminin bilincindeyiz. Bu ortaklıkların artırılmasında STK'ların önemi büyüktür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber iki köklü bakanlık tek çatı altında bir araya gelmiş bulunmaktadır ve bu birliktelikle bakanlığımız çatısı altında 81 ile çok daha ivedi ve dinamik çözümler buluyoruz, çalışmalarımıza çok daha hızlı etki ettiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda bu çalışma temposunun ve bu ivmenin KKTC ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerimize de yansımasını bekliyoruz" dedi.

"KKTC ile e-Devlet altyapısı"

Türk Eximbank'ın firmalara ihracat kredi desteği sağladığını anımsatan Pekcan, "Kıbrıs'ta firmalarımızın da bu imkanlarından yararlanmasını diliyoruz. Gerçekten geniş fayda sağlamaktadır. Türk Eximbank'ın kapıları Kıbrıs ihracatçılarımıza da açıktır. Ülkelerimiz arasındaki ticaret akışını hızlandırma, Kıbrıs'ın ticaretini artırma, sanayisini güçlendirme çabalarımızın bir sonucu olacaktır diye bekliyorum. Bu doğrultuda KKTC ile e-Devlet altyapısını tamamlayarak Türkiye'nin e-Devlet sistemi ile uyumlu hale getirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca mevzuat uyumu ve elektronik gümrük altyapısının kurulması için de her türlü teknik destek, yazılım eğitim desteği de bakanlığımızca sağlanacaktır. 2019 yılı sonu itibariyle gümrüklerimizin hem dijitalleşmede hem de uyumda entegrasyonunun sağlanmasını hedeflemekteyiz. KKTC'de üretilen bütün ürünlerin en ufak bir aksama ile karşılaşmadan Türkiye'ye ihracatı için her türlü desteği vermekteyiz. Ülkelerimiz arasındaki ticari ekonomik ilişkileri geliştirmek için çabalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Engellerin toplam maliyet içerisindeki payını düşürmeyi hedefliyoruz"

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ise, 2017 verileri ile KKTC'nin yaklaşık ortalama 4 milyar dolar gayri safi milli hasılası olan ve kişi başına 14 bin dolar civarında milli geliri olan bir ekonomiye sahip olduğunu kaydetti. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde kişi başına düşen milli geliri 20 bin doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Nami, "Mevcut koşullar içerisinde ekonomik aktiviteyi arzu edilen seviyelere çekebilmek için ülkemizin yüksek katma değer üreten bir ekonomiye geçmesi şart. Bu sayede izolasyonlardan kaynaklanan yüksek nakliye, gümrük ve bunun gibi birçok engelin toplam maliyet içerisindeki payını düşürmeyi hedefliyoruz ve bu sayede rekabetçi ürün ve hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemizin resmi para birimi Türk lirası, dolayısı ile Türk lirasında meydana gelen kur dalgalanmalarına karşı KKTC ekonomisine de önemli etkileri bulunmakta. Maalesef yıllar içerisinde bu tip dalgalanmaları telafi edecek kalıcı mekanizmalar oluşturulmamış. Bu önlemleri ve tedbirleri oluşturmak, ekonomimizdeki olası daralmanın hacmini küçültmek için mutlaka gerekiyor. Akla iki tane yapılması gereken tedbir geliyor, birincisi kendi içimizdeki vergilendirme teşvik ve maliyetler ile ilgili düzenlemeler, ki bunlarla ilgili hükümetimiz yoğun çalışmalarını başlattı. İkincisi Türkiye ile müzakere ederek hayata geçireceğimiz tedbirler, ki bildiğiniz gibi örneğin Avrupa Birliği'nde euro kullanan ülkelerin benzer sıkıntıları yaşamaması için oluşturulmuş mekanizmalar vardır. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında da benzer mekanizmaların oluşturulup hayata geçirilmesi gerekmektedir" dedi.