Ticaret Bakanı Pekcan: "Toplam e-ticarette siparişlerin ortalama sepet tutarı 99,5 lirayı bulurken,...
Ticaret Bakanı Pekcan: "Toplam e-ticarette siparişlerin ortalama sepet tutarı 99,5 lirayı bulurken, bu rakam kartlı ödemelerde 183 lira, kapıda ödemede 50 lira oldu.
24.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:44
Ticaret Bakanı Pekcan: "Toplam e-ticarette siparişlerin ortalama sepet tutarı 99,5 lirayı bulurken, bu rakam kartlı ödemelerde 183 lira, kapıda ödemede 50 lira oldu." - ANKARA
Kaynak: İHA