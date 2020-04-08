Ticaret Bakanı Pekcan ticaret müşavirleriyle video konferansla görüştü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaretin yeniden açılması, ivmelenmesi çok önemli. İnşallah dünya bu pandemiyi yenecek, biz de yeneceğiz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaretin yeniden açılması, ivmelenmesi çok önemli. İnşallah dünya bu pandemiyi yenecek, biz de yeneceğiz. Türkiye'nin buradan en hızlı şekilde ve ivmelenerek yol alması için sizlerden öneriler bekliyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin coğrafi yakınlığını, tarihsel ve kültürel bağlarını göz önünde bulundurarak Avrupa ülkelerine ulaşım güzergahında yer alan Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinde görev yapan ticaret müşavirleriyle video konferans yoluyla görüştü. Görüşmede ticaret müşavirlerini şu ana kadar yürüttükleri çalışmalardan dolayı tebrik eden Pekcan, "Sizlerin, bulunduğunuz ülkedeki iyi örnekleri bizimle paylaşmanız önemli. Ticaretin yeniden açılması, ivmelenmesi çok önemli. İnşallah dünya bu pandemiyi yenecek, biz de yeneceğiz. Türkiye'nin buradan en hızlı şekilde ve ivmelenerek yol alması için sizlerden öneriler bekliyorum. Ticaret müşavirlerimizi, iş dünyasının lokomotifi olarak sorun çözücü odaklar olarak görmek istiyorum. Yurt Dışı Temsilcilikler Genel Müdürlüğümüz de dahil bütün diğer birimlerimiz ve birim amirlerimiz sizlerle koordinasyona hazır. Kendileriyle beraber gerekirse Dışişleri Bakanlığı, gerekirse Ulaştırma Bakanlığıyla beraber biz sorun çözücü olmalıyız. Lojistik ve ticarette karşılaştığımız sorunları ve engelleri el birliğiyle aşabilmeliyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA