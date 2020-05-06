Ticaret Bakanı Pekcan: "Ticaret Bakanlığı, Hizmet Bakanlığı olacak"
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Ticaret Bakanı Pekcan: "Ticaret Bakanlığı, Hizmet Bakanlığı olacak"

Ticaret Bakanı Pekcan: 'Ticaret Bakanlığı, Hizmet Bakanlığı olacak'
06.05.2020 23:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:09

Ticaret Bakanı Pekcan: "Ticaret Bakanlığı, Hizmet Bakanlığı olacak" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nisan ayı çalışmalarını anlatan bir video klip paylaştı.

Ticaret Bakanı Pekcan: "Ticaret Bakanlığı, Hizmet Bakanlığı olacak"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nisan ayı çalışmalarını anlatan bir video klip paylaştı.

Bakan Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı, Hizmet Bakanlığı olacak. İhracatçımızın, esnafımızın, sanayicimizin ve KOBİ'lerimizin önünü açmak için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Pekcan: 'Ticaret Bakanlığı, Hizmet Bakanlığı olacak'

Kaynak: İHA

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