Ticaret Bakanı Pekcan: "Ticaret Bakanlığı, Hizmet Bakanlığı olacak"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nisan ayı çalışmalarını anlatan bir video klip paylaştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nisan ayı çalışmalarını anlatan bir video klip paylaştı. Pekcan, klipte "Ticaret Bakanlığı, Hizmet Bakanlığı olacak" dedi.

Bakan Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı, Hizmet Bakanlığı olacak. İhracatçımızın, esnafımızın, sanayicimizin ve KOBİ'lerimizin önünü açmak için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA