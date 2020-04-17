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Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan teknoloji ihracatçılarıyla görüştü Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, makina, otomotiv, elektrik, elektronik, savunma, iklimlendirme, gemi, yat sektörleri ihracatçı birlik başkanları ile videokonferans yoluyla görüştü.

17.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:14
Ticaret Bakanı Pekcan teknoloji ihracatçılarıyla görüştü Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, makina, otomotiv, elektrik, elektronik, savunma, iklimlendirme, gemi, yat sektörleri ihracatçı birlik başkanları ile videokonferans yoluyla görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin sektörler üzerinde etkileri, sektörün görüş ve önerileri ele alındı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle zor günler yaşandığını belirterek, "Bugünler birlik ve beraberliğimizin, dayanışmamızın maksimum noktada olması gereken günler. Sektörlerimizle irtibatımızın sürekliliği önemli. Biz taleplerinizi günü gününe takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde faaliyet gösteren ticaret müşavirleri ile bölgesel olarak hemen her gün videokonferans yöntemiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Pekcan, şunları kaydetti:

"Yaptığımız görüşmelerden aldığımız bilgi, Singapur, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerin artık pandeminin olumsuz etkisinden çıkarak toparlandığı yönünde. Biz ihracatımızın yüzde 55'ini Avrupa kıtasına yapıyoruz ancak Avrupa toparlanana kadar, bu ülkelere odaklanarak ihracatımızı nasıl arttırabiliriz, neler yapabiliriz bunun üzerinde çalışmalıyız. Bu doğrultuda sektörle müşterek çalışmalarımız son derece önem taşıyor. Almanya, Avusturya gibi ülkeler de artık ekonomiyi canlandırmak üzere harekete geçtiler. Bizler de sektörlerimizle beraber nasıl hızlı bir trend ile tekrar ihracat artışına gireriz, neler yapmamız lazım, bu konular üzerine odaklanmalıyız. Bu süreçte ihracatçı sektörlerimizle tam bir koordinasyon içerisinde eylemlerimizi yürütmemiz, yol haritamızı ve acil eylem planlarımızı oluşturmamız gerekiyor."

Pekcan, ayrıca sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetlerini aktifleştirme yönünde çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Bu süreçte tüm ihracatçılar ve sektör temsilcileriyle bir araya geleceklerini belirten Pekcan, "İnşallah, el birliği ile bugünleri atlatarak bir an önce refaha erişeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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