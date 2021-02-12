Ticaret Bakanı Pekcan: "Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır."
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Ticaret Bakanı Pekcan: "Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır."

12.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:22
Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır.

Ticaret Bakanı Pekcan: "Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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