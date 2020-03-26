Ticaret Bakanı Pekcan: "Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ventilatör, ecmo,... Ticaret Bakanı Pekcan: "Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması şartı getirdik.

Ticaret Bakanı Pekcan: "Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması şartı getirdik." - ANKARA Kaynak: İHA