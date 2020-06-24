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Ticaret Bakanı Pekcan, Rekabet Kanunu'ndaki değişiklikleri değerlendirdi Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle Rekabet Kanunumuz Avrupa Birliği (AB) ve gelişmiş uygulamalarla uyumlu hale getirilirken, dinamik piyasaların ihtiyacını daha iyi karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur.

Ticaret Bakanı Pekcan, Rekabet Kanunu'ndaki değişiklikleri değerlendirdi Açıklaması
24.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:58

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle Rekabet Kanunumuz Avrupa Birliği (AB) ve gelişmiş uygulamalarla uyumlu hale getirilirken, dinamik piyasaların ihtiyacını daha iyi karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7246 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pekcan, 1994 yılında yürürlüğe giren 4054 sayılı Kanunun, Rekabet Kurumunun göreve başladığı 1997 yılından bu yana uygulandığını hatırlatarak, bu süre zarfında gerek Türkiye'deki gerekse uluslararası piyasalardaki değişimin, AB rekabet hukukundaki önemli gelişmelerin ve edinilen deneyimin, kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve modern araçlarla güçlendirilmesi ihtiyacını doğurduğunu kaydetti.

Yapılan değişikliklerle Rekabet Kanunu'nun AB ve gelişmiş uygulamalarla uyumlu hale getirildiğini anlatan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu düzenlemeyle Rekabet Kanunumuz dinamik piyasaların ihtiyacını daha iyi karşılayabilecek bir yapıya ve araçlara kavuşturulmuştur. Rekabet Kurumumuzun da daha etkin, aktif ve dinamik hale getirilmesi sağlanmıştır. Böylece bir yandan piyasa oyuncuları arasında etkin rekabet koşullarının oluşmasıyla tüketici refahının artırılması sağlanırken, diğer taraftan Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilmesinin de önü açılmıştır."

Uzlaşma yolu ve taahhüt mekanizması hayata geçiyor

Pekcan, değişiklikle getirilen önemli düzenlemeler hakkında da bilgi vererek, yeni düzenlemeyle "taahhu¨t" ve "uzlas¸ma" mu¨esseselerinin hayata geçirilmesinin mümkün hale geldiğine dikkati çekti.

Bakan Pekcan, "Bu düzenlemeyle teşebbüsler, olası bir rekabet ihlali durumu söz konusu olduğunda Rekabet Kurumuna taahhüt verebilecek ya da uzlaşmaya gidebilecek. Böylelikle hem soruşturma sürecinin kısaltılarak hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, hem dava süreçlerinin neden olacağı kamusal maliyetlerin azaltılması hem de kamu kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Birles¸me ve devralmalara yo¨nelik maddede değişiklik yapılarak "hakim durum" kriteri yerine AB hukukunda kullanılmakta olan "etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması" kriterinin devreye alındığını belirten Pekcan, "Örneğin iki firma birleşmek istediğinde ya da bir firma diğer bir firmayı satın almak istediğinde Rekabet Kurulundan izin almak durumunda. Kurul, birleşme ve devralma sırasında hakim durumun varlığını tespit etmese bile bunun etkin rekabeti önemli ölçüde azaltabileceğine kanaat getirirse, bu birleşme veya devralmaya müdahale edebilecek." ifadelerini kullandı.

Kartelleşmeye karşı yapısal tedbirler geliyor

Pekcan, AB mevzuatına benzer şekilde Rekabet Kurulunun kartelleşme halinde, davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespiti durumunda ilgili tes¸ebbu¨slere ancak "ihlalle orantılı" ve "ihlalin etkin bic¸imde sona erdirilmesi ic¸in gerekli olması" kaydıyla yapısal tedbirlerin uygulanabileceğini bildirdi.

Bakan Pekcan, firmalara yapısal tedbirlere uymaları için en az 6 ay süre tanınacağını da ifade etti.

Kurum kaynakları ciddi rekabet ihlallerine yönlendirilecek

Kanun'un öngördüğü bir başka aracın da pazar payı ve ciro gibi o¨lc¸u¨tler itibariyle belli bir es¸igˆin altında kalan tes¸ebbu¨s faaliyetlerinin, rekabet u¨zerindeki etkilerinin go¨z ardı edilmesine olanak sagˆlayan "de minimis" du¨zenlemesi olduğunu aktaran Pekcan, bu düzenlemeyle Rekabet Kurumu kaynaklarının daha etkin kullanılarak, ciddi rekabet ihlallerine yo¨nlendirilmesine imkan tanınacağını vurguladı.

Pekcan, muafiyet rejimi açısından da AB uygulamasında benimsenen teşebbüslerin "kendi kendine değerlendirme" yöntemine tam uyumunun sağlandığına işaret ederek, "Firmalar eskiden Rekabet Kurumuna başvurup muafiyet kararı alırken, şimdi getirdiğimiz düzenlemeyle muafiyet konusunda kendileri değerlendirme yapabilecek, böylelikle hem zamandan hem de olası maliyetlerden tasarruf edilmiş olunacak." ifadelerini kullandı.

Kanun'da, Rekabet Kurumunun idari işleyişini daha etkin kılmaya yönelik bazı değişiklikler de yapıldığına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"So¨z konusu Kanun değişiklikleri sayesinde, Rekabete ilis¸kin mevzuatımızın, 2003 yılından sonra degˆis¸tirilen bu alandaki AB du¨zenlemelerine ileri seviyede uygunluğunu sağlamış olduk. Hem ülkemizin AB'ye üyelik müzakerelerinin Rekabet Politikası Faslı kapsamındaki c¸alıs¸malarına hem de yeni doğrudan yatırımların önünün açılmasına katkı sağlayacak Kanun'un ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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