Ticaret Bakanı Pekcan: "Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan...

Ticaret Bakanı Pekcan: "Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi.