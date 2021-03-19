Ticaret Bakanı Pekcan: "Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan...
19.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:41
Ticaret Bakanı Pekcan: "Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi. " - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı