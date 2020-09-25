Ticaret Bakanı Pekcan: "Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta...

Ticaret Bakanı Pekcan: "Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz"