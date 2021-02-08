Ticaret Bakanı Pekcan-Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto görüşmesi

Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu

Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan, şimdi koyunlara yem olarak veriliyor

Dün geceden bu yana 28 kez sallanan ilçede vatandaşlar diken üstünde: Ev yıkılacak zannettik

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı: Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün değil

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto görüşmesi Görüşmeden görüntüler Görüşmeye katılanlar ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile "Türk Eximbank ile Macaristan'ın Resmi İhracat Destek...