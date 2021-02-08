Ticaret Bakanı Pekcan-Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto görüşmesi
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Ticaret Bakanı Pekcan-Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto görüşmesi

08.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:15

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto görüşmesi Görüşmeden görüntüler Görüşmeye katılanlar ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile "Türk Eximbank ile Macaristan'ın Resmi İhracat Destek...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto görüşmesi

Görüşmeden görüntüler

Görüşmeye katılanlar ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile "Türk Eximbank ile Macaristan'ın Resmi İhracat Destek Kuruluşu MEHIB Arasında Yapılacak İşbirliği Anlaşması İmza Töreni" programı öncesinde görüşme yaptı.

Ticaret Bakanı Pekcan-Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto görüşmesi
Ticaret Bakanı Pekcan-Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto görüşmesi
Ticaret Bakanı Pekcan-Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto görüşmesi
Ticaret Bakanı Pekcan-Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto görüşmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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