Ticaret Bakanı Pekcan-Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto görüşmesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto görüşmesi Görüşmeden görüntüler Görüşmeye katılanlar ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile "Türk Eximbank ile Macaristan'ın Resmi İhracat Destek...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto görüşmesi
Görüşmeden görüntüler
Görüşmeye katılanlar ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile "Türk Eximbank ile Macaristan'ın Resmi İhracat Destek Kuruluşu MEHIB Arasında Yapılacak İşbirliği Anlaşması İmza Töreni" programı öncesinde görüşme yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu