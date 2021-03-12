Ticaret Bakanı Pekcan: "Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik...
12.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:26
Ticaret Bakanı Pekcan: "Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik devreye aldığımız Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başlamış bulunuyoruz.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik devreye aldığımız Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başlamış bulunuyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı