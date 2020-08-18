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Ticaret Bakanı Pekcan, 'Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na katıldı

- Ticaret Bakanı Pekcan, 'Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na katıldı Ticaret Bakanı Pekcan: "Proje ve desteklerimiz sayesinde, kadın girişimci, kadın esnafımızın sayısı 325 bin 794'e ulaştı" "Kooperatiflerimizin tüm dünyaya mal ve hizmet pazarlayabilmeleri ve ihracat yapar...

18.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:55

- Ticaret Bakanı Pekcan, 'Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na katıldı

Ticaret Bakanı Pekcan:

"Proje ve desteklerimiz sayesinde, kadın girişimci, kadın esnafımızın sayısı 325 bin 794'e ulaştı"

"Kooperatiflerimizin tüm dünyaya mal ve hizmet pazarlayabilmeleri ve ihracat yapar konuma gelmelerini arzu ediyoruz"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle gerçekleşen 'Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na katıldı. Bakan Pekcan, "Proje ve desteklerimiz sayesinde, kadın girişimci, kadın esnafımızın sayısı 325 bin 794'e ulaştı"dedi.

Korona virüs önlemleri kapsamında videokonferans yöntemi ile gerçekleşen toplantıda, Aksaray'da bir araya gelen kadın girişimcilere karşı hitaplarda bulunan Bakan Pekcan, proje kapsamında 4 gün sürecek etkinlikler ile bir tanıtım otobüsünün Aksaray'daki tüm kadın girişimcilere hizmet vereceğini söyledi. Ayrıca kadın girişimcilerin, kooperatifleşmesini desteklediklerini ve bu eksendeki fikirlerini derleyip toplayarak projelendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Proje ve desteklerimiz sayesinde, kadın girişimci, kadın esnafımızın sayısı 325 bin 794'e ulaştı"

Kadın girişimcilere ve kooperatifleşmeye Bakanlık olarak sürekli destek verdiklerini belirten Ticaret Bakanı Pekcan, "2020 yılında Export Akademi projeleri kapsamında kadın girişimcilerimiz ile fiziki olarak bir araya geliyorduk. Hedefimiz de her ay 4 ilimizde en az 400 kadın girişimcimiz ile bir araya gelmekti. Bununla ilgili, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Bursa ve Eskişehir'de fiziki toplantılar gerçekleştirdik. Ama Covid-19 nedeniyle bu programı daha sonra dijital ortama almak zorunda kaldık. Dijital ortama alınca da bütün KOBİ'lerimize açtık. Pandemi sürecinde 2bin girişimcimiz bu eğitimlerden yararlandı. Bu süreçte Mayıs ayından bugüne kadar Hakkari, Kayseri, Sivas, Çanakkale, Amasya, Aydın, Kastamonu, Uşak ve Denizli illerindeki toplantılarımızı da online olarak gerçekleştirdik. Tüm bu proje ve desteklerimiz sayesinde, kadın girişimci, kadın esnafımızın sayısı 325 bin 794'e ulaştı. Son 1 yılda kadın esnaf sayımız 33 bin arttı. Bizim hedefimiz bunu daha da yukarıya çekmek ve pandemi ile uluslararası ticaret yollarındaki daralmalara rağmen daha fazla kadınımızın ekonomik hayata ve uluslararası pazarlara entegre olmasını sağlamak" şeklinde konuştu.

"Kooperatiflerimizin tüm dünyaya mal ve hizmet pazarlayabilmeleri ve ihracat yapar konuma gelmelerini arzu ediyoruz"

Kooperatifçilik faaliyetlerinin ülke ekonomisi için can damarı konumunda olduğunu belirten Bakan Pekcan, "Öncelikle yerel ekonomi ve yerel kalkınmanın hızlandırılması, yerelde katma değer oluşturulması, istihdamın oluşturulması ve göçün önlenmesi, kadınlarımız başta olmak üzere ekonomik hayata entegre olamamış ve dezavantajlı grupların ekonomik hayata entegrasyonunu sağlaması ve çok önemli getirileri olarak kooperatifçilik faaliyetlerinin yürütülmesi için Bakanlık tüm destekleriyle yanınızda olacak. Kooperatiflerimizin tüm dünyaya mal ve hizmet pazarlayabilmeleri ve ihracat yapar konuma gelmelerini arzu ediyoruz. Bu yönde de e-ticaret sitelerine de Bakanlık olarak desteklerimiz var. En fazla 3 e-ticaret sitesine üye olduğunuz zaman yüzde 80'ine kadar üyelik desteği veriyoruz. Bunu 3 yıl süre ile destekliyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren de yüzde 60'ını destekleyeceğiz. Yine sanal ticaret ve sanal fuar destekleri veriyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlar ile yüzde 50'ye kadar organizasyon destekleri sağlıyoruz. Bizim ihracat alanında çok başarılı kooperatif örneklerimiz mevcut ama bu sayıyı artırmamız lazım. Bu yönde desteklerimiz devam edecektir" diye konuştu.

Aksaray'da gerçekleşen çalıştay 4 gün sürecek ve tanıtım otobüsü ile şehirde bulunan kadın yatırımcılara hizmet verecek.

Ticaret Bakanı Pekcan, 'Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na katıldı

Kaynak: İHA

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