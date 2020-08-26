Ticaret Bakanı Pekcan, Kocaeli'de 540 kg kokain ele geçirildiğini açıkladı Ticaret Bakanı Pekcan, Kocaeli'de 540 kg kokain ele geçirildiğini açıkladı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli'de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kilogram (kg) ağırlığında kokain ele geçirildi" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Kocaeli'de 540 kg kokain ele geçirildiğini açıkladı

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli'de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kilogram (kg) ağırlığında kokain ele geçirildi" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bakanlığa bağlı çalışan Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kocaeli'de gerçekleştirdiği operasyonu duyurdu. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun başarıyla sonuçlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Pekcan, "Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile, tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA