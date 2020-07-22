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Ticaret Bakanı Pekcan: "Kimya sektörü 24 buçuk milyar dolarla en çok ihracat yaptığımız sektörler...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılında yüzde 29 artış ile kimya sektörü 24 buçuk milyar dolarla en çok ihracat yaptığımız sektörler arasında ve ihracatta lokomotif sektörlerimizden biri olmaya da devam edecek" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan:
22.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:30

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılında yüzde 29 artış ile kimya sektörü 24 buçuk milyar dolarla en çok ihracat yaptığımız sektörler arasında ve ihracatta lokomotif sektörlerimizden biri olmaya da devam edecek" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, video konferans ile Kocaeli'deki Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) kimya sektöründe üretim yapacak fabrikanın temel atma törenine katıldı. Bakan Pekcan yaptığı konuşmada, "Bu yatırım Türkiye için gerçekten önemli. Türkiye'nin ileri teknoloji ve yüksek katma değerli üretim ve ihracat stratejisiyle de örtüşmektedir. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı önderliğinde siyasi istikrar ve etkin yönetim sistemi ile daha fazla teknoloji, daha fazla katma değerli üretim ve ihracat ile ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine hep birlikte geçirmek için gereken tüm adımları atacağız. Dünyanın korumacılık önlemleri ile çalkalandığı bir dönemde de 2019 yılında biz 8 buçuk milyar dolarlık bir yatırım çektik Türkiye'ye, yüzde 2.1 ihracat artışıyla 180 milyar dolara ulaştık. Burada da ilk 50 arasında yerimizi aldık. İnşallah pandemi sonrasında da bu süreçten en hızlı şekilde ayrılan ülkeler arasında da yerimizi alacağız. Temelini attığımız bu fabrikada Gebze Kimya Sanayi İhtisas Bölgesi'nde Türkiye'ye katma değer ve teknoloji odaklı büyüme perspektifi ile örtüşen, kendi alanında en büyük tesislerden birisi olacak. Hem Türkiye'de üretim açığı bulunan ithalat yaptığımız ürünlerde katma değer oluşturacak hem de yeni pazarlara ihracat yapacak. Ülkemizde yer alan otomotiv, inşaat, savunma sanayi gibi pek çok sektöre de girdi sağlayacak ve 500 kişiye de istihdam sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Kimya sektörü 24 buçuk milyar dolarla en çok ihracat yaptığımız sektörler arasında"

Birçok firmayı desteklediklerini ve yüksek teknolojili, yüksek katma değerli ihracat stratejisi doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Bakan Pekcan, "2019 yılında yüzde 29 artış ile kimya sektörü 24 buçuk milyar dolarla en çok ihracat yaptığımız sektörler arasında ve ihracatta lokomotif sektörlerimizden biri olmaya da devam edecek. Pandemi sürecinde Mart, Nisan ve Mayıs ayında oluşan gerilemenin ardından Haziran ayında yüzde 6.2'lik bir artış gösterdi geçen seneye nazaran. Mayıs ayında da yüzde 24 artış göstererek bir anda 8 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaştı. İhracat ana planımızdaki stratejik sektörlerimizden birisi de kimya sektörü ve bu sektöre verdiğimiz destekleri artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fabrikanın kurulduktan sonra 500 kişiye istihdam sağlaması ve katma değeri yüksek ürünler üretmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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