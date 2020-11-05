Ticaret Bakanı Pekcan: "Kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda sunulabilecek."
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Ticaret Bakanı Pekcan: "Kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda sunulabilecek."

05.11.2020 09:51 | Son Güncelleme: 05.11.2020 09:54
Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda sunulabilecek.

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda sunulabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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