Ticaret Bakanı Pekcan: "Kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda sunulabilecek."
05.11.2020 09:51 | Son Güncelleme: 05.11.2020 09:54
Ticaret Bakanı Pekcan: "Kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda sunulabilecek.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda sunulabilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım