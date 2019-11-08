Ticaret Bakanı Pekcan: "(Kaçak ürünler) mücadelemize devam ediyoruz

08.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:21

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık" dedi.

Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapan Pekcan, "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık" dedi.

Kaynak: AA