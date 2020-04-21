Ticaret Bakanı Pekcan: İthalata yönelik tedbirler almaya devam ediyoruz
Ticaret Bakanı Pekcan, "Yerli üreticilerimiz ve sektörlerimizin, pandemi nedeniyle oluşan arz fazlası sonucu düşük fiyatlı ithalat baskısından korunması amacıyla ithalata yönelik tedbirler almaya devam ediyoruz.
21.04.2020 20:13 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:13
Ticaret Bakanı Pekcan, "Yerli üreticilerimiz ve sektörlerimizin, pandemi nedeniyle oluşan arz fazlası sonucu düşük fiyatlı ithalat baskısından korunması amacıyla ithalata yönelik tedbirler almaya devam ediyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com