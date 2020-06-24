Ticaret Bakanı Pekcan İspanyol mevkidaşı ile görüştü
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Ticaret Bakanı Pekcan İspanyol mevkidaşı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İspanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Reyes Morato ile görüştü.

Ticaret Bakanı Pekcan İspanyol mevkidaşı ile görüştü
24.06.2020 00:18 | Son Güncelleme: 24.06.2020 01:12

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İspanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Reyes Morato ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Reyes Morato ile AB ilişkileri kapsamındaki genel konular ile ikili ticari ilişkilerimizdeki gündem maddelerini detaylıca değerlendirdik. Ticari ilişkilerimizi çok daha iyi seviyelere taşımak için beraberce çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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