Ticaret Bakanı Pekcan: "İngiltere'deki seçim sonuçları Brexit süreci açsından bize ciddi mesaj...

02.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:59

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklarken, gümrük birliği ve Brexit konularına değindi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) düzenlenen toplantıda Türkiye'nin Kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,14 oranında azalan ihracat 16 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında ithalat ise yüzde 11,44 artarak 18 milyar 166 milyon dolar oldu. 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,8 oranında düştü ve 52 milyar 247 milyon dolar seviyesinden 25 milyar 162 milyon dolar seviyesine geriledi. Yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığındaki daralma 27 milyar 85 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.



Toplantı Bakan Pekcan, Gümrük Birliği ve İngiltere'nin Brexit sürecine değindi TİM Başkanı İsmail Gülle ise Kasım ayı ihracat rakamlarının detayına değindi.



"İngiltere'de bu ayda seçim yapılacak olması ve seçim sonuçları Brexit süreci açısında bize ciddi mesaj verecek"



Gümrük Birliği ve Brexit konularına değinen Bakan Pekcan, "14 Ekim tarihinde yayınlanmış olan AB raporunda Türkiye ile gümrük birliğinin güncellenmesi öneminin altı çizilmiştir. Bu da güzel bir durum. Bu raporda Türkiye'nin, AB ticaret gündeminin önemli önceliği olmaya devam edecektir. Eğer Gümrük Birliği anlaşması güncellenirse bu ham hizmetler hem e-ticaret hem kamu alımları hem de tarımsal ticaret bu anlaşmaya dahil olacak.Hem AB için hem de Türkiye için yeni iş imkanları ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan İngiltere'de bu ayda seçim yapılacak olması ve seçim sonuçları Brexit süreci açısında bize ciddi mesaj verecek. Ülke olarak İngiltere ile devlet düzeyinde çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. İki tarafta yapıcı yaklaşıyor. Ancak bizim Gümrük Birliği anlaşmamızdan dolayı Brexit sürecinde İngiltere ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzalamamız mümkün bulunmamaktadır. Ancak teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bu süreci iş insanlarımız için en kolay nasıl atlatırız bunun üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İngiltere Avrupa'da bizim en çok ihracat yaptığımız 2'nci ülke konumundadır" şeklinde konuştu.



"En çok ihracat Almanya'ya gerçekleştirildi"



Kasım ayının ihracat detaylarını paylaşan İsmail Gülle, "En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke; 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Irak ve 948 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48.4 olurken, ilk 20 ülke'deki pay yüzde 66.4 oldu. 23 ülkeye her sektörümüz ihracat yapmayı başardı. En büyük pazarımız olan AB'nin ihracatımızdaki payının 7.7 milyar dolarlık bir hacimle yüzde 47,5 olduğunu görüyoruz. Kasım ayında 41 ilimizin ihracatı arttırdığını görüyoruz. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırayla; İstanbul 6.1 milyar dolar, Bursa 1.38 milyar dolar ve Kocaeli 1.3 milyar dolar. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 2 binlik artışla ihracatını 88 milyon dolara çıkartan Yalova ilimizi, yüzde 504 artışla 94 milyon dolara ulaşan Çorum ve yüzde 103'lük artışla 35 milyon dolara ihracat yapan Giresin ilimizin performansını görüyoruz. Yalova'da gemi ve yat sektörümüzü, Çorum'da mücevher, Giresun'da da fındık sektörümüzün Kasım ayındaki ihracat performansının bu rakamlara çıkmasında etkili olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA