Ticaret Bakanı Pekcan'ın Valilik ziyareti
Mersin Valilik binasından görüntü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın valiliğe gelişi ve Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından karşılanması Ziyaretten görüntü MERSİN - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.
Mersin Valilik binasından görüntü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın valiliğe gelişi ve Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından karşılanması
Ziyaretten görüntü MERSİN - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.