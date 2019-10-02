Ticaret Bakanı Pekcan'ın Valilik ziyareti

Ticaret Bakanı Pekcan'ın Valilik ziyareti

Mersin Valilik binasından görüntü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın valiliğe gelişi ve Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından karşılanması Ziyaretten görüntü MERSİN - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

02.10.2019 18:39
Ticaret Bakanı Pekcan'ın Valilik ziyareti

Mersin Valilik binasından görüntü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın valiliğe gelişi ve Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından karşılanması

Ziyaretten görüntü MERSİN - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA
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