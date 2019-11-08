Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz

08.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:25

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracatçılara destek müjdesi verdi. Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" dedi.

Pekcan açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık.10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA