Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, devlet destekleri kasamında ihracatçılara 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini söyledi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracatçılara destek müjdesi verdi. Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" dedi.
Pekcan açıklamalarının devamında şunları söyledi:
"31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık.10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik."
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VİDEO: Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz