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Ticaret Bakanı Pekcan: "Haziran'da ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13...

Ticaret Bakanı Pekcan: "Haziran'da ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, Mayıs'a göre de yüzde 35 yükseldi.

Ticaret Bakanı Pekcan:
02.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:29

Ticaret Bakanı Pekcan: "Haziran'da ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, Mayıs'a göre de yüzde 35 yükseldi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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