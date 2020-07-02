Ticaret Bakanı Pekcan: "Haziran'da ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13...
Ticaret Bakanı Pekcan: "Haziran'da ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, Mayıs'a göre de yüzde 35 yükseldi.
02.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:29
Ticaret Bakanı Pekcan: "Haziran'da ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, Mayıs'a göre de yüzde 35 yükseldi." - ANKARA
Kaynak: İHA