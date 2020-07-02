Ticaret Bakanı Pekcan: "Haziran'da ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13... Ticaret Bakanı Pekcan: "Haziran'da ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, Mayıs'a göre de yüzde 35 yükseldi.

Ticaret Bakanı Pekcan: "Haziran'da ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, Mayıs'a göre de yüzde 35 yükseldi." - ANKARA Kaynak: İHA