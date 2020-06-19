Ticaret Bakanı Pekcan, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myung-Hee ile video konferans yöntemiyle görüştü.
19.06.2020 00:02 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:05
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myung-Hee ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myung-Hee ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede ülkeler arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik atacağı adımlar ele alındı.
(İHA)
Kaynak: İHA