Ticaret Bakanı Pekcan, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myung-Hee ile video konferans yöntemiyle görüştü.
18.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:28
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myung-Hee ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myung-Hee ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede ülkeler arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik atacağı adımlar ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İHA