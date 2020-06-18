Ticaret Bakanı Pekcan, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü
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Ticaret Bakanı Pekcan, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myung-Hee ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Ticaret Bakanı Pekcan, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü
18.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:28

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myung-Hee ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myung-Hee ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede ülkeler arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik atacağı adımlar ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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