Ticaret Bakanı Pekcan Güney Amerika temsilcileriyle görüştü
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Ticaret Bakanı Pekcan Güney Amerika temsilcileriyle görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Güney Amerika'daki temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

21.04.2020 23:55 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:55
Ticaret Bakanı Pekcan Güney Amerika temsilcileriyle görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Güney Amerika'daki temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Ticaret Bakanı Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızın Güney Amerika'da görevli temsilcileri ile video konferans yöntemiyle görüşerek #Kovid19 ile ilgili son durumu ve bölgeyle olan ticari ilişkilerimizi değerlendirdik" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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