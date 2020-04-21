Ticaret Bakanı Pekcan Güney Amerika temsilcileriyle görüştü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Güney Amerika'daki temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
21.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:51
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Güney Amerika'daki temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Ticaret Bakanı Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızın Güney Amerika'da görevli temsilcileri ile video konferans yöntemiyle görüşerek #Kovid19 ile ilgili son durumu ve bölgeyle olan ticari ilişkilerimizi değerlendirdik" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA