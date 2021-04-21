Ticaret Bakanı Pekcan görevinden alınarak yerine Mehmet Muş atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevinden alınarak yerine Mehmet Muş atandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı