Ticaret Bakanı Pekcan, Gaziantep Valiliği'ni Ziyaret Etti
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın karşılanması ve protokolle selamlaşması Pekcan'ın valilik şeref defterini imzalaması Fotoğraf çekimi Pekcan'ın Türk Eximbank Gaziantep Şubesinin açılış törenine katılması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın karşılanması ve protokolle selamlaşması
Pekcan'ın valilik şeref defterini imzalaması
Fotoğraf çekimi
Pekcan'ın Türk Eximbank Gaziantep Şubesinin açılış törenine katılması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti. Pekcan, daha sonra Türk Eximbank Gaziantep Şubesinin açılış törenine katıldı.
Kaynak: AA