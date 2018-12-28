Ticaret Bakanı Pekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın karşılanması ve protokolle selamlaşması Bakan Pekcan'ın belediye şeref defterini imzalaması Fotoğraf çekimi Bakan Pekcan'ın konuşması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın karşılanması ve protokolle selamlaşması
Bakan Pekcan'ın belediye şeref defterini imzalaması
Fotoğraf çekimi
Bakan Pekcan'ın konuşması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Pekcan, burada bir konuşma yaptı.
Kaynak: AA