Ticaret Bakanı Pekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın karşılanması ve protokolle selamlaşması

Bakan Pekcan'ın belediye şeref defterini imzalaması

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Bakan Pekcan'ın konuşması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Pekcan, burada bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA