Ticaret Bakanı Pekcan, Finlandiya Dış Ticaret Bakanı ile görüştü
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Ticaret Bakanı Pekcan, Finlandiya Dış Ticaret Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Ticaret Bakanı Pekcan, Finlandiya Dış Ticaret Bakanı ile görüştü
17.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:51

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Korona virüs döneminde de ülkelerin ticaret bakanlarıyla görüşmelerine hız kesmeden sanal ortamda devam eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari ile video konferans yöntemiyle görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, ikili ticari ilişkiler, JETCO toplantısı, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, AB'nin çelik önlemleri gibi konular ele alındı. Pekcan, dünyanın korona virüs salgını nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir dönemden geçtiğini, bunun iş ve ticaret ortamını da ciddi bir şekilde etkilediğini belirterek, bu krizin ancak işbirliği ve dayanışma ile aşılabileceğini, bunun için de iletişim kanallarını her zamankinden daha açık tutmak gerektiğini söyledi. Pandemi için alınan önlemlerin ekonomi ve ticaret üzerinde kaçınılmaz etkisi bulunduğuna dikkati çeken Bakan Pekcan, Türkiye'nin bu dönemde sağlık alanı başta olmak üzere pandemi ile mücadelede önemli bir başarı kaydettiğini, aynı zamanda ticaret akışının devamına odaklandığını, 1 Haziran'dan itibaren de normalleşme sürecine geçtiğini dile getirdi. Bakan Pekcan, yakın zamanda tüm dünyanın pandemiden kurtulması ve tekrardan sağlıklı günlere dönülmesi temennisinde bulundu.

"Rakamlar gerçek ticaret potansiyelimizi yansıtmıyor"

Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ticaret hacminin 2020 yılının ilk 5 ayında bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 542 milyon dolar olarak gerçekleştiğine işaret eden Pekcan, "Ancak bu rakamlar, gerçek ticaret potansiyelimizi yansıtmıyor. İkili ticaret ilişkilerimizin çok daha yüksek bir hacme ulaşması için gerekli önlemleri almamız gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle özel sektör kuruluşlarımızı ve iş adamlarımızı, ülkelerimizdeki iş birliği olanaklarını keşfetmek için birbirleriyle daha yakın temas kurmaya teşvik etmeliyiz" dedi.

İki ülke arasında ticaret potansiyeli olan ürünlere daha fazla odaklanılması gerektiğini belirten Pekcan, bu kapsamda otomotiv parçaları ve yan sanayi ürünleri, demir çelik, bazı tarım ürünlerinin potansiyel ürünler arasında yer aldığını ifade etti. Finlandiya'dan Türkiye'ye doğrudan yatırımın da 373 milyon dolara ulaştığını bildiren Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ile Finlandiya arasında özellikle turizm, sağlık turizmi, bankacılık ve finans, sigorta, yenilenebilir enerji, ulaştırma, çevre, teknoloji, bilişim ve iletişim teknolojileri, atık yönetimi, makine sanayi ve müteahhitlik ve teknik danışmanlık hizmetleri gibi sektörlerde önemli yatırım potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Ülkelerimiz arasında, Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere yatırım ve müteahhitlik hizmetleri alanında üçüncü ülkelerde ortak projeler yürütme ve gerçekleştirme konusunda büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum."

Finlandiya tarafından Ekim 2019'dan bu yana savunma sanayii alanında Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının da bir an önce kaldırılmasını talep eden Pekcan, "Bu kısıtlamaların kaldırılması ülkelerimiz ve firmalarımızın teknoloji alanında da yeni projeler ve iş birliklerinin artırılmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Avrupa Birliği'nin 2 Şubat 2019'dan bu yana uygulanan çelik koruma önlemleri ve 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan düzenlemelerine de değinen Pekcan, Türkiye'yi olumsuz etkileyen bu önlemlerin ortaklık ruhu, STA ve Gümrük Birliği hedefleriyle açıkça çeliştiğini söyledi. Bakan Pekcan, serbest ve adil ticaretin sürdürülmesini sağlayacak karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini vurgulayarak, bu noktada Finlandiya hükümetinin vereceği desteklerin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Pekcan, güncellemenin Türkiye ve Avrupa Birliği için önemli ekonomik faydalar sağlayacağını söyledi. Pandemi ile e-ticaret, tarım, hizmet sektörlerinin öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkati çeken Pekcan, Gümrük Birliği anlaşmasında taraflar arasında tercihli ticaret ve ekonomik ilişkilerin kapsamını genişleterek tarım, hizmetler, kamu alımları ve e-ticaret alanlarındaki karşılıklı pazar genişlemelerini amaçladıklarını ifade etti. Sürece ilişkin resmi müzakerelerin gecikmeksizin başlaması gerektiğini vurgulayan Pekcan, Finlandiya tarafından sağlanacak desteğin bu süreci sorunsuz bir şekilde tamamlamak için çok önemli olduğunu kaydetti. Pekcan, "Bu konuda bazı ülkeler politik gerekçelerle engeller çıkartıyorlar. Politik gerekçeleri bir kenara bırakarak, tamamen ekonomi ve ticarete, iş insanlarımızın karşılıklı menfaatlerine odaklanmalıyız" dedi.

"JETCO toplantısını ilk fırsatta gerçekleştirmek istiyoruz"

Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari de, pandemi sürecinde Türkiye'nin aldığı tedbirleri yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye'nin bu süreçteki etkin mücadelesini tebrik etti. Türkiye ile Finlandiya arasında ticaret alanında birçok imkan ve fırsatın bulunduğunu dile getiren Skinnari, nükleer enerji, biyokimya teknolojisi, yenilenebilir enerji alanlarında işbirliği anlamında önemli potansiyel arz ettiğini kaydetti. Skinnari, Finlandiya'nın Türkiye ile beraber özellikle Afrika, Körfez ülkelerinde ortaklaşa projeler yürütmesinin önemine işaret etti. Salgının durumuna göre Finlandiyalı iş adamları ile beraber İstanbul'daki Busineess Finland koordinasyonunda Türkiye'ye geniş bir ticaret heyeti planladıklarını anlatan Skinnari, ayrıca iki ülke arasında Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısını da en kısa sürede gerçekleştirmeyi istediklerini sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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