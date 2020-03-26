Ticaret Bakanı Pekcan: "Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 işletme hakkında ise 10 bin... Ticaret Bakanı Pekcan: "Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 işletme hakkında ise 10 bin 475'şer TL olmak üzere toplam 1 milyon 183 bin 675 TL idari yaptırım uygulanmıştır.

Ticaret Bakanı Pekcan: "Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 işletme hakkında ise 10 bin 475'şer TL olmak üzere toplam 1 milyon 183 bin 675 TL idari yaptırım uygulanmıştır." - ANKARA Kaynak: İHA