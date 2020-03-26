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Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan fahiş fiyat artışı tespit edilen firmalara verilen cezaları açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı davranan 189 firmaya toplam 9 milyon 147 bin 31 TL para cezası verildiğini açıkladı.

26.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:53
Ticaret Bakanı Pekcan fahiş fiyat artışı tespit edilen firmalara verilen cezaları açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı davranan 189 firmaya toplam 9 milyon 147 bin 31 TL para cezası verildiğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede yayılma özelliği taşıyan yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle koruyucu maske başta olmak üzere dezenfektan, kolonya ve bazı gıda ürünleri fiyatlarında fahiş artış yapıldığına ilişkin şikayetleri değerlendiren Ticaret Bakanlığı, 81 Ticaret İl Müdürlüğüne denetim yapmaları yönünde talimat verilerek, denetimlere hızlı bir şekilde başlandığını açıkladı. Denetimler kapsamında tüm illerde bulunan satış yerlerinde denetime konu ürünlerin Ocak-Şubat alış ve satış fiyatları ile güncel satış fiyatları tespit edildi. 28 Şubat-25 Mart tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerince "cerrahi maske ve 3M maske çeşitleri, dezenfektan, cerrahi eldiven, el antiseptiği, kolonya ve makarna, bakliyat ve diğer gıda ürünleri" gibi ürünlerin fiyatları denetlendi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yapılan denetimler sonucu fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara verilen cezaları açıkladı. Pekcan, denetlenen firma sayısını 6 bin 448, denetlenen ürün sayısını ise 13 bin 280 olarak açıkladı. Bu süreçte İl Müdürlüklerine Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi Mobil Uygulaması kanalıyla 31 bin 817 adet başvuru yapıldığını açıklayan Pekcan, "Ticaret Bakanlığına da CİMER aracılığıyla 2 bin 74 adet başvuru yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, "Bu başvuruları yapan vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve denetim gereken hususlarda da anında yerinde denetim yapılmıştır. Bunun yanı sıra Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de internet sitesi üzerinden satış yapan firmalar hakkında re'sen incelemeler başlatmıştır. Bu ürünlerin satıldığı platformlara da dağıtımlı bir yazı yazılarak, içinde bulunulan süreci fırsata çevirmeye çalışan kötü niyetli satıcıların derhal platformlarından çıkarılmasını, aksi takdirde bu ürünleri satanların yanı sıra bu platformları işletenlerin de sorumlu olacağını belirtmiştir. Gerek re'sen yapılan incelemeler, gerek Ticaret İl Müdürlüklerimizden gelen denetim tutanakları, gerekse bizzat vatandaşlarımızın yapmış olduğu şikayetlerden incelemesi tamamlananlar Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kuruluna intikal ettirilmiştir. Bu süreçte 10.03.2020 tarihinde yapılması planlanan 294 sayılı Reklam Kurulu toplantısı bir hafta öne alınarak 03.03.2020 tarihinde yapılmış olup, anılan toplantıda çeşitli internet siteleri üzerinden satışa sunulan maske fiyatlarına ilişkin olarak toplam 13 firma/şahsa ait uygulamalar gündeme alınmış, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 9 firmaya toplam 943 bin 29 TL idari para cezası uygulamıştır" dedi.

Konunun önemine binaen Ticaret Bakanlığının Reklam Kurulunu Mart ayında ikinci kez olağanüstü toplantıya çağırdığını hatırlatan Pekcan, "25 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantıda incelemesi tamamlanan 268 ticari işletmeler ve internet siteleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar gündeme alınmıştır. 6 bin 335 firma hakkında ise inceleme ve yasal süreçler devam etmektedir. Reklam Kurulu tarafından yürütülen inceleme neticesinde 189 firmanın uygulamalarının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu tespit edilmiş olup, bu firmalar hakkında toplam 9 milyon 147 bin 31 TL idari yaptırım uygulanması kararı alınmıştır. Bu kapsamda söz konusu idari yaptırım kararının ayrıntılarına bakıldığında internet üzerinden satış yapan 76 ticari işletmeye, her bir firma hakkında 104 bin 781 TL olmak üzere toplam 7 milyon 963 bin 356 TL, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 diğer işletme hakkında ise her bir firma hakkında 10 bin 475 TL olmak üzere toplam 1 milyon 183 bin 675 TL idari yaptırım uygulanmıştır. İdari yaptırıma konu uygulamaların 111'inin maske, 6'sının maske ve dezenfektan, 1'inin maske ve kolonya, 36'sının dezenfektan, 26'sının kolonya, 1'inin ıslak mendil ve kolonya, 2'sinin ıslak mendil ve 6'sının gıda ürünleri ile ilgili olduğu görülmektedir. Böylece Reklam Kurulunca Mart ayında yapılan iki toplantıda haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 TL idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu aykırılıkların devamı halinde para cezasının 10 katına kadar arttırılması imkanı bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin arz zinciri güvenliğinin sağlanması için ithalatçılar, üreticiler, satıcılar nezdinde gerekli denetim faaliyetlerine ara vermeden devam edilecek ve aykırı bulunanlara da gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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