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Ticaret Bakanı Pekcan esnafla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Güçlü esnaf, güçlü ekonomi' hedefimiz doğrultusunda ekonomimizin kılcal damarlarını oluşturan esnafımızın rekabetçi şartlarda ticaret yapması için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan esnafla bir araya geldi
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Güçlü esnaf, güçlü ekonomi' hedefimiz doğrultusunda ekonomimizin kılcal damarlarını oluşturan esnafımızın rekabetçi şartlarda ticaret yapması için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TESK Genel Merkezi toplantı salonunda esnaf birlik ve federasyon başkanlarının katılımıyla düzenlenen Mesleki Eğitim Kurul toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Pekcan toplantıda yaptığı konuşmada, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile gerek İstişare Kurulu toplantılarında, gerek diğer organizasyonlardaki görüşmelerinde esnafın taleplerini, önerilerini, şikayetlerini aldıklarını belirterek, Ticaret Bakanlığı olarak esnafın taleplerinin takipçisi olduklarını vurguladı. Pekcan, Bakanlığın görev alanındaki konulara çözüm üretmeye çalıştıklarını, diğer bakanlıkların görev alanındaki konuları ise ilgili bakanlıklara ileterek takip ettiklerini söyledi. Esnafın kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Pekcan, "Esnafımız ülkemizin yapı taşı, ekonomimizin kılcal damarı, birlik ve beraberliğimizin çimentosu. Bizim gözümüzde esnaf, evimizin bir üyesi, sokağımızın sönmeyen ışığı. Bu doğrultuda her zaman esnafımızdan gelen taleplere açık olduk, istişareye önem verdik, sahada da sizlerin önerilerini, taleplerini dinlemeye çözüm odaklı olmaya gayret ettik ve ediyoruz " dedi.

Alınan tedbirler ve verilen destekler hakkında bilgi veren Pekcan, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde esnafa Halkbank üzerinden hem kredi kartı hem de finansman desteği sağlandığına dikkati çekti. Esnafın sağlığının hem kendileri, hem aileleri hem de toplum sağlığı için çok önemli olduğunu vurgulayan Pekcan, "Burada alacağımız tedbirler, sizlerin kendinizi korumak için alacağınız tedbirler son derece önemli" dedi.

1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine girildiğini belirten Pekcan, "Bu kapsamda düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren yeniden hijyen kurallarına, mesafe ve maske kurallarına uyularak açılacak. Marketlerde, toplu taşıma araçlarında, taksilerde, konaklama tesislerinde alınması gereken tedbirlerle ilgili broşürler yayınlandı" ifadelerini kullandı.

Pekcan, Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın zor dönemlerden geçtiğini ifade ederek, IMF'in Mart ayı tahminlerinde küresel ekonomide yüzde 3 küçülme öngördüğünü, yeni tahminlerini ise yüzde 4,9 küçülme olarak revize ettiklerini belirtti. IMF'nin ABD ekonomisindeki beklenen daralmayı yüzde 8, Avro Bölgesi için yüzde 10,2 olarak öngördüğünü belirten Pekcan, bunların büyük rakamlar olduğunu ve Türkiye'nin öncelikli pazarlarının pandemiden etkilendiğini ifade etti. Esnafın da salgından en çok etkilenen kesimler arasında olduğunu bildiklerini dile getiren Pekcan, "Bununla ilgili de tedbirleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diğer bakanlarımız ile tam bir koordinasyon içerisinde mümkün olduğu kadar devletin imkanlarıyla almaya gayret sarf ediyoruz. Esnafımız iş yerlerinin yeniden açılması için sabırla bekledi, bir kısmı açıldı, bir kısmı da inşallah yakın zamanda açılacak. Biz bütün bu sıkıntıların bertarafı için her zaman esnafın hamisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini de dikkate alarak, önceliği halkın sağlığına ve esnafa vererek, normalleşme ile ilgili bu adımları atmaya devam ediyoruz. Biz Ticaret Bakanlığı olarak bir taraftan da hem yurt içi hem de uluslararası ticaretin akışının sağlanmasına gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pekcan, aldıkları tedbirlerin hem halk sağlığı için hem de Türkiye ekonomisi için son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, "Güçlü esnaf, güçlü ekonomi' hedefimiz doğrultusunda ekonomimizin kılcal damarlarını oluşturan esnafımızın rekabetçi şartlarda ticaret yapması için bir çok düzenlemeyi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler statüsüne erişebilmesi için ihracatın tabana yayılması ve yüksek katma değerli ihracatın artmasının önemli olduğunu belirten Pekcan, daha fazla işletmecinin, esnafın, sanatkarın ihracatçı olabilmesi için hem yeni destek mekanizmaları oluşturduklarını, hem de e-ticaret platformlarında esnafa eğitimler verdiklerini vurguladı. Pandemi döneminde Sanal Ticaret Akademisi'ni devreye aldıklarını hatırlatan Pekcan, burada esnafa, girişimcilere, KOBİ'lere ve profesyonel iş insanlarına yönelik her seviyede eğitimlerin olduğunu söyledi. Pekcan, bunun dışında Export Akademi portalının bulunduğuna dikkati çekerek, orada da girişimcilik, online ticaret, online ödeme sistemleri ve lojistik üzerine eğitimler verdiklerini vurguladı. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS) de devreye aldıklarını anımsatan Pekcan, "Elektronik Bilgi Platformunu, eticaret.gov.tr sitesini ön plana aldık. Burada da 'e-ticaret sitesi nasıl kurulur, e-ticaret nasıl yapılır' bunlarla ilgili gerçekten çok basit ifadelerle anlatımlar, eğitimler var. Hatta danışma hattına size özel, sorularınızı sorabilir, cevaplarınızı alabilirsiniz. İnşallah yakın zamanda esnafın daha fazla ihracatçı olabilmesi ve e-ticaret yapabilmesi için küresel bir firmamızla beraber sadece esnafa yönelik yeni bir program başlatacağız. Esnafımızın bu imkanlardan daha fazla yararlanması e-ticaret alanından daha fazla pay alabilmesi ve e-ihracat yapabilmesi bakanlığımızın hedefleri arasında" açıklamasında bulundu.

"Esnafımızı dünya pazarına açacağız"

Pekcan, "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasının da esnaflara, KOBİ'lere ciddi oranda katkı sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kampanyayla e-ticaret portalları 1,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirdiler, 7 bin yeni istihdam oldu. Bu kampanyadan 135 bin KOBİ'miz yararlandı, hiç e-ticaret yapmamış 3 bin küçük işletmemiz de e-ticaret yapmaya başladı. Amacımız, esnaf sanatkarımızın yerel işletme olmaktan çıkarak e-ticaret imkanlarını kullanarak dünyaya açılmasına, ürünlerini dünyaya tanıtmasına, pazarlamasına ve satışını yapabilmesine destek olmak. Hem esnafımızın işlerini daha büyütmesini hem ekonomimize daha fazla katkı sağlamasını hedefliyoruz, biz bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Pek çok şekilde esnafımızı dünya pazarına açacağız. Bizim için esnafımızın alın teri göz nuru, bütün dünya markalarından daha öte."

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığının esnafın bakanlığı olduğuna işaret ederek, yaptıkları çalışmaların odak noktasında esnafın ve sanatkarın işinin geliştirilmesi ve büyütmesinin yer aldığını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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